ua en ru
Вт, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Отключать свет будут меньше. Как завтра планируют применять графики

Украина, Вторник 23 июля 2024 18:23
UA EN RU
Отключать свет будут меньше. Как завтра планируют применять графики Фото: в Украине завтра применят графики отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 24 июля, графики отключений света будут действовать все сутки. Но ограничения планируют ослабить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 24 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - сказано в сообщении "Укрэнерго".

Как отметили в компании с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. При этом в остальное время энергетики задействуют две очереди отключений одновременно.

Отметим, что обычно при таких ограничениях свет не отключают в светло-серых зонах графиков.

Что предшествовало

Напомним, недавно в Украине вводили жесткие ограничения электроснабжения во время аномальной жары, поскольку она стала причиной сильного увеличения потребления.

Теперь же, когда жара спала, ситуация с электроснабжением продолжает постепенно улучшаться.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверял, что в августе, сентябре и октябре свет украинцам будут отключать намного меньше. Это связано с тем, что планируется увеличение объемов генерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Электроэнергия Отключение света График отключения света
NEWS
Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты
Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты
DAILY
Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины