Відключати світло будуть щонайменше двічі: графіки для Києва на 20 грудня

Київ, П'ятниця 19 грудня 2025 20:11
UA EN RU
Відключати світло будуть щонайменше двічі: графіки для Києва на 20 грудня Ілюстративне фото: у Києві 20 грудня діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві в суботу, 20 грудня, діятимуть графіки відключень світла для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За даними компанії, у Києві завтра діятимуть такі графіки:

  • черга 1.1 - без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 20:00;
  • черга 1.2 - без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • черга 2.1 - без світла з 06:00 до 10:30 та з 16:00 до 21:00;
  • черга 2.2 - без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • черга 3.1 - без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 22:00;
  • черга 3.2 - без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;
  • черга 4.1 - без світла з 08:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:30;
  • черга 4.2 - без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;
  • черга 5.1 - без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 і з 21:00 до 24:00;
  • черга 5.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:30 і з 21:00 до 24:00;
  • черга 6.1 - без світла з 10:30 до 17:30 і з 21:00 до 24:00;
  • черга 6.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.

Фото: графіки відключень світла в Києві на 20 грудня (t.me/dtek_ua)

До слова, раніше "Укренерго" писало про те, що графіки відключень світла 19 грудня будуть введені в більшості регіонів України.

Відключення світла

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ніч на 19 грудня російські окупанти атакували енергетичні об'єкти України в кількох областях.

Унаслідок таких ударів частина абонентів в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях залишилася без світла.

При цьому рівень споживання електроенергії в Україні станом на ранок 19 грудня зріс на 1,9% порівняно з 18 грудня. Причина цього - похолодання.

