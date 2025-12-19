Отключать свет будут как минимум дважды: графики для Киева на 20 декабря
В Киеве в субботу, 20 декабря, будут действовать графики отключений света для бытовых потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
По данным компании, в Киеве завтра будут действовать такие графики:
- очередь 1.1 - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 20:00;
- очередь 1.2 - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;
- очередь 2.1 - без света с 06:00 до 10:30 и с 16:00 до 21:00;
- очередь 2.2 - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;
- очередь 3.1 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 22:00;
- очередь 3.2 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
- очередь 4.1 - без света с 08:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:30;
- очередь 4.2 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
- очередь 5.1 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
- очередь 5.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
- очередь 6.1 - без света с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
- очередь 6.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00.
Фото: графики отключений света в Киеве на 20 декабря (t.me/dtek_ua)
К слову, ранее "Укрэнерго" писало о том, что графики отключений света 19 декабря будут введены в большинстве регионов Украины.
Отключения света
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали энергетические объекты Украины в нескольких областях.
В результате таких ударов часть абонентов в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях осталась без света.
При этом уровень потребления электроэнергии в Украине по состоянию на утро 19 декабря вырос на 1,9% по сравнению с 18 декабря. Причина этому - похолодание.