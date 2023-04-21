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Відкликання посла в Білорусі - це сильний дипломатичний сигнал, - МЗС

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П'ятниця 21 квітня 2023 20:06
Відкликання посла в Білорусі - це сильний дипломатичний сигнал, - МЗС Фото: заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс (facebook.com/yevhen.perebyinis)
Автор: Тетяна Степанова

Відкликання посла в Білорусі - це не розрив дипломатичних відносин, але сильний дипломатичний сигнал Республіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ України Євгена Перебийніса в ефірі телемарафону.

"Ні це не розрив дипломатичних відносин, але це сильний дипломатичний сигнал цій країні. Ми сподіваємося, що в Білорусі цей сигнал почують і не будуть робити ті кроки, які ще більше погіршать наші двосторонні відносини, бо зустріч зі злочинцем - це крок, який все ж таки погіршує наші відносини", - сказав заступник міністра.

За його словами, Україна розраховує, що Білорусь буде утримуватися від таких кроків і не надаватиме підтримку агресору.

Нагадаємо, 19 квітня Міністерство закордонних справ України відкликало посла в Білорусі Ігоря Кізіма для консультацій після зустрічі Олександра Лукашенка з ватажком ДНР Денисом Пушиліним.

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