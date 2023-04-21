Відкликання посла в Білорусі - це сильний дипломатичний сигнал, - МЗС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ України Євгена Перебийніса в ефірі телемарафону.

"Ні це не розрив дипломатичних відносин, але це сильний дипломатичний сигнал цій країні. Ми сподіваємося, що в Білорусі цей сигнал почують і не будуть робити ті кроки, які ще більше погіршать наші двосторонні відносини, бо зустріч зі злочинцем - це крок, який все ж таки погіршує наші відносини", - сказав заступник міністра.

За його словами, Україна розраховує, що Білорусь буде утримуватися від таких кроків і не надаватиме підтримку агресору.