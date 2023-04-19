ua ru
Ср, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МЗС України відкликає посла у Білорусі після зустрічі Лукашенка з ватажком "ДНР"

Новость на русском →
Київ, Середа 19 квітня 2023 05:19
МЗС України відкликає посла у Білорусі після зустрічі Лукашенка з ватажком "ДНР" Фото: МЗС України відкликає посла в Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністерство закордонних справ України відкликало посла в Білорусі Ігоря Кізіма для консультацій після зустрічі Олександра Лукашенка з ватажком ДНР Денисом Пушиліним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської РВА.

"МЗС України засуджує проведення Олександром Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку", - йдеться у повідомленні МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві вважають зустріч із представником російської окупаційної адміністрації, який ховається від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та перебуває під українськими та міжнародними санкціями, черговим недружнім актом з боку Білорусі, який спрямований на підтримку РФ.

"У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій. Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України", - додали у МЗС України.

Раніше ми писали, що СБУ заблокувала на Дніпропетровщині українську міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію "ДНР".

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру так званого "міністра освіти та науки "ДНР", яке наказало спалити українські підручники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Пушилин Олександр Лукашенко МЗС України
NEWS
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
DAILY
"Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру