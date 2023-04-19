МЗС України відкликає посла у Білорусі після зустрічі Лукашенка з ватажком "ДНР"
Міністерство закордонних справ України відкликало посла в Білорусі Ігоря Кізіма для консультацій після зустрічі Олександра Лукашенка з ватажком ДНР Денисом Пушиліним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської РВА.
"МЗС України засуджує проведення Олександром Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку", - йдеться у повідомленні МЗС України.
У зовнішньополітичному відомстві вважають зустріч із представником російської окупаційної адміністрації, який ховається від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та перебуває під українськими та міжнародними санкціями, черговим недружнім актом з боку Білорусі, який спрямований на підтримку РФ.
"У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій. Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України", - додали у МЗС України.
Раніше ми писали, що СБУ заблокувала на Дніпропетровщині українську міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію "ДНР".
Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру так званого "міністра освіти та науки "ДНР", яке наказало спалити українські підручники.
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