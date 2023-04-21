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Отзыв посла в Беларуси - это сильный дипломатический сигнал, - МИД

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Пятница 21 апреля 2023 20:06
Отзыв посла в Беларуси - это сильный дипломатический сигнал, - МИД Фото: заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис (facebook.com/yevhen.perebyinis)
Автор: Татьяна Степанова

Отзыв посла в Беларуси - это не разрыв дипломатических отношений, но сильный дипломатический сигнал Республике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Украины Евгения Перебийниса в эфире телемарафона.

"Нет это не разрыв дипломатических отношений, но это сильный дипломатический сигнал этой стране. Мы надеемся, что в Беларуси этот сигнал услышат и не будут делать те шаги, которые еще больше усугубят наши двусторонние отношения, потому что встреча с преступником - это шаг, который все таки ухудшает наши отношения", - сказал замминистра.

По его словам, Украина рассчитывает, что Беларусь будет воздерживаться от таких шагов и не будет оказывать поддержку агрессору.

Напомним, 19 апреля Министерство иностранных дел Украины отозвало посла в Беларуси Игоря Кизима для консультаций после встречи Александра Лукашенко с предводителем ДНР Денисом Пушилиным.

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