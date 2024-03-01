Відкладе шатдаун. Палата представників США ухвалила закон про тимчасове фінансування

Законопроект підтримали 320 членів Палати представників, проти виступили 99 конгресменів. Тепер за законопроект має проголосувати Сенат, потім документ відправлять на підпис президенту США Джо Байдену.

Зазначається, що Конгрес не може дійти згоди щодо проекту бюджету на 2024 фінансовий рік з кінця вересня. Конгресмени тричі ухвалювали законопроекти про тимчасове фінансування держустанов.

Нагадаємо, що шатдаун у США настає у тому випадку, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент своїм підписом затвердити фінансування роботи федеральних органів влади.

Що передувало

27 лютого президент США Джо Байден збирав у Білому домі лідерів Конгресу. Головними темами переговорів мали стати уникнення шатдауну та допомога Україні.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер за підсумками зустрічі розповів, що речник Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну. Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс після переговорів також зазначив, що є оптимізм у питанні уникнення шатдауну.

Учора, 29 лютого, стало відомо, що лідери Конгресу США в ході дискусій досягли угоди щодо кількох законопроектів у рамках бюджетної резолюції, що дозволить зрушити терміни часткової зупинки роботи кількох міністерств.