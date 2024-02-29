Лідери Конгресу знайшли рішення, яке допоможе відкласти шатдаун, - Politico
Лідери Конгресу США в ході дискусій досягли угоди щодо кількох законопроектів у рамках бюджетної резолюції, що дозволить зрушити терміни часткової зупинки роботи кількох міністерств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними видання, провідні члени Конгресу уклали тимчасову угоду щодо законопроектів, які стосуються, зокрема, фінансування Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, а також Міністерства житлового будівництва та міського розвитку.
При цьому шатдаун Пентагону та міністерств внутрішньої безпеки, праці, охорони здоров'я та освіти конгресмени домовилися відкласти до 22 березня. Сенат і Палата представників мають лише два дні на те, щоб прийняти тимчасові резолюції, інакше 2 березня може статися часткова зупинка діяльності уряду.
Нагадаємо, що шатдаун у США настає у тому випадку, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент своїм підписом затвердити фінансування роботи федеральних органів влади.
Що передувало
Нагадаємо, 27 лютого президент США Джо Байден збирав у Білому домі лідерів Конгресу. Головними темами переговорів мали стати уникнення шатдауну та допомога Україні.
Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер за підсумками зустрічі розповів, що речник Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну. Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс після переговорів також зазначив, що є оптимізм у питанні уникнення шатдауну.
Також раніше повідомлялося, що Байден 19 січня підписав законопроект про тимчасовий бюджет країни, який дозволив відстрочити шатдаун до кінця лютого.
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