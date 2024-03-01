Отложит шатдаун. Палата представителей США приняла закон о временном финансировании

Законопроект поддержали 320 членов Палаты представителей, против выступили 99 конгрессменов. Теперь за законопроект должен проголосовать Сенат, затем документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Отмечается, что Конгресс не может прийти к согласию по проекту бюджета на 2024 финансовый год с конца сентября. Конгрессмены три раза принимали законопроекты о временном финансировании госучреждений.

Напомним, что шатдаун в США наступает в том случае, если Конгресс не успевает одобрить, а президент своей подписью утвердить финансирование работы федеральных органов власти.

Что предшествовало

27 февраля президент США Джо Байден собирал в Белом доме лидеров Конгресса. Главными темами переговоров должны были стать избежание шатдауна и помощь Украине.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер по итогам встречи рассказал, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон неоднозначно дал понять, что хочет избежать шатдауна. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис после переговоров также отметил, что есть оптимизм в вопросе избежания шатдауна.

Вчера, 29 февраля, стало известно, что лидеры Конгресса США в ходе дискуссий достигли соглашения по нескольким законопроектам в рамках бюджетной резолюции, что позволит сдвинуть сроки частичной остановки работы нескольких министерств.