Відкидання ворога з частини Чорного моря: Неїжпапа розповів про складні моменти в операціях

"Десант (РФ - ред.) готувався до висадки. Було сформовано велике десантне угруповування, з-за якого зайшли кораблі не тільки Чорноморського флоту, але й Балтійського й Північного флоту й Каспійської флотилії", - зауважив Неїжпапа.



Також, як пояснив командувач ВМС ЗСУ, ворогом був підготовлений склад кораблів вогневої підтримки, частина з яких була залучена до ракетних атак по території України.

Попри намагання загарбників оперативно захопити стратегічні позиції на суходолі, українські десантники успішно зірвали плани ворога шляхом обходу частини Миколаївської області.

Як стверджує Неїжпапа, якби росіянам вдалось швидко налагодити логістику, то наступним їх кроком була б висадка десанту. Однак, завдяки злагодженим діям українського військового керівництва та особового складу на даному напрямку, ворогові довелося відмовитися від своїх планів.