Відкидання ворога з частини Чорного моря: Неїжпапа розповів про складні моменти в операціях

Російський флот використовував багато потужностей в акваторії північно-західної частини Чорного моря. Попри це, завдяки злагодженій та якісній роботі українських захисників, ворожі кораблі вдалось відкинути на далекі відстані та убезпечити морську та сухопутну частини України.
Про це розповів командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС ЗСУ.
"Десант (РФ - ред.) готувався до висадки. Було сформовано велике десантне угруповування, з-за якого зайшли кораблі не тільки Чорноморського флоту, але й Балтійського й Північного флоту й Каспійської флотилії", - зауважив Неїжпапа.
Також, як пояснив командувач ВМС ЗСУ, ворогом був підготовлений склад кораблів вогневої підтримки, частина з яких була залучена до ракетних атак по території України.
Попри намагання загарбників оперативно захопити стратегічні позиції на суходолі, українські десантники успішно зірвали плани ворога шляхом обходу частини Миколаївської області.
Як стверджує Неїжпапа, якби росіянам вдалось швидко налагодити логістику, то наступним їх кроком була б висадка десанту. Однак, завдяки злагодженим діям українського військового керівництва та особового складу на даному напрямку, ворогові довелося відмовитися від своїх планів.
Варто зауважити, що Міністерство оборони Росії замінило командувача Чорноморського флоту з розрахунком захистити Чорноморський флот від українських ударів.
Після низки суттєвих втрат російських кораблів у Чорному морі, 10 березня Міноборони РФ усунуло адмірала Миколу Євменова з посади головнокомандувача ВМФ РФ і замінило командувачем Північного флоту адміралом Олександром Моїсеєвим.
У ВМС України зазначили, що наразі Росія перебуває в ситуації, коли їй доводиться шукати рішення задля уникнення подальших втрат на морі.
В ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО "Group 13" неподалік від Керченської протоки завдав удару патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель було ліквідовано. Це третє судно Чорноморського флоту Росії, яке затонуло за останні п'ять тижнів.
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