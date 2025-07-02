Відірвуть з руками: як привабливо оформити квартиру для здачі в оренду

Чим краще підготовлена квартира, тим вищі її шанси на успіх на ринку оренди. При цьому важливо врахувати баланс між естетикою, практичністю та бюджетом.
РБК-Україна зібрало основні ідеї оформлення, які допоможуть зробити житло універсальним і комфортним.
Перш ніж оформлювати інтер'єр, слід дотримуватись кількох базових принципів:
Особливу увагу варто приділити чистоті та справності всіх побутових систем.
У квартирі має бути все необхідне: кухня, пральна машина, меблі для зберігання та відпочинку. Додатковим плюсом стане присутність дрібної побутової техніки. А головне - безпека та зручність для орендаря.
У кожній зоні квартири мають бути базові меблі:
Якщо є місце, варто облаштувати робочу зону з письмовим столом і зручною посадкою. Для ванної необхідне дзеркало, а також перевірка роботи всіх кранів, зливів і електроприладів. Обираючи меблі, орієнтуйтесь на міцність, функціональність та поєднання з інтер’єром.
Найкраще підходять універсальні стилі, які подобаються більшості: мінімалізм, скандинавський або класичний. Мінімалізм - це простір, світло, функціональність і мінімум декору.
Скандинавський стиль додає тепла завдяки натуральним матеріалам, світлим тонам і простоті. Класика приваблює вишуканістю і стриманою розкішшю, але теж має бути помірною. Усі стилі мають бути нейтральними - яскраві та ексцентричні рішення краще уникати.
Вдале планування інтер’єру - це не лише краса, а й продуманість у деталях. Варто продумати відкрите планування, щоб візуально розширити простір.
Багатофункціональні меблі (наприклад, розкладні дивани чи столи) дозволяють зекономити місце.
Велике значення має зберігання - шафи, полиці або модульні системи зменшують безлад. Для комфорту обов’язкове якісне освітлення - природне та штучне, з можливістю зонування.
Для орендованого житла важливо обирати довговічні та практичні матеріали: ламінат, плитку, легкі у догляді шпалери або фарбу. Усю поверхню має бути просто чистити, щоб квартира довше зберігала гарний вигляд.
Уникайте складних у догляді тканин, скляних поверхонь без захисту чи світлого килима. Візуально розширити простір допоможуть дзеркала та світлі кольори стін і підлоги.
Також важливо підтримувати квартиру в охайному стані після кожного орендаря, робити дрібний косметичний ремонт і перевіряти справність побутових систем.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Martha Stewart та Forbes Home.