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5 ефективних способів позбутися голубів на балконі

Субота 21 червня 2025 18:34
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5 ефективних способів позбутися голубів на балконі Як відлякати голубів від балкона (фото: Pixabay) 
Автор: Фелікс Коркін

Повністю позбутися голубів у місті неможливо, але ось захистити свій балкон від них - цілком реально. Якщо не хочете щодня прибирати пір’я та послід і ризикувати здоров’ям, дійте рішуче!

РБК-Україна дає 5 порад, як позбутися голубів на балконі.

Приберіть їжу та воду з балкона

Голуби миттєво злітаються туди, де бачать їжу або сміття. Саме тому на відкритому балконі не можна залишати жодних харчів, навіть з довгим терміном придатності.

Також слід прибрати миски з водою або кормом для тварин, якщо ви іноді виставляєте їх туди. Не забувайте й про розсипані насіння чи відкриті сміттєві пакети - усе це як магніт для птахів.

Використовуйте світловідбивні предмети

Голуби бояться відблисків світла, тому можна прикрасити балкон старими CD-дисками, фольгою чи маленькими дзеркальцями. Ці предмети будуть створювати блиск і дратувати птахів, змушуючи їх триматися подалі.

Але варто пам’ятати, що цей метод працює краще у поєднанні з іншими. Не робіть ставку лише на блискітки - голуби швидко звикають до оточення.

Відлякуйте птахів запахами

Різкі аромати - ще один спосіб боротьби з пернатими "гостями". Використовуйте оцет, ефірні олії (наприклад, м’яту чи евкаліпт) або спеціальні спреї з магазину.

Для більшої ефективності можна зробити ароматичні мішечки з корицею, м’ятою, перцем і розкласти їх у кутках балкона. Голуби мають чутливий нюх, тож їдкі запахи їм точно не сподобаються.

5 ефективних способів позбутися голубів на балконіГолубі на балконі - джерело бруду та галасу (фото: Pixabay)

Застосовуйте звукові засоби відлякування

На дачах часто ставлять металеві конструкції з бляшанками, які бряжчать на вітрі - цей шум лякає птахів. У місті краще використовувати ультразвукові пристрої, що видають непомітні для людини сигнали, які дратують голубів.

Такі пристрої можна легко встановити на балконі, й вони не заважатимуть ані вам, ані сусідам. Звук, як і запах, працює краще в комбінації з іншими засобами.

Встановіть захисні конструкції: сітки та шипи

Найефективніший і довготривалий спосіб - фізичний бар’єр. Сітка на балконі не дозволить птахам навіть потрапити всередину. Її можна закріпити зсередини або зовні, і вона не зіпсує вигляд балкона.

Для перил підійдуть спеціальні пластикові чи металеві шипи, які заважають птахам сідати - вони абсолютно безпечні, але надзвичайно ефективні.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів Moysad.com.ua, Gardener's Path, Bob Vila.

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