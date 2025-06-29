Засяє будь-яка сковорідка: як легко позбутися нагару на усіх видів посуду

Навіть найулюбленіша сковорідка з часом вкривається темним нагаром, який утворюється від жиру, часточок їжі, кіптяву та перегрітого металу. На щастя, є прості та ефективні способи, які дозволяють легко повернути сковороді охайний вигляд.

РБК-Україна розповідає про найбільш дієві методи боротьби з нагаром для сковорідок з різних матеріалів.

Очищення зовнішньої поверхні будь-якої сковороди

Для зовнішнього чищення підходить універсальний метод, який не залежить від типу посуду. У велику каструлю або таз налийте воду, доведіть її до кипіння, потім додайте натерте господарське мило, півсклянки соди та стільки ж силікатного клею.

Опустіть туди сковороду (ручку зніміть заздалегідь), а розчин прокип’ятіть з посудом протягом 30-60 хвилин або декількома підходами. Після цього промийте посуд і обережно зітріть залишки нагару губкою чи щіткою.

Чищення чавунної сковороди зсередини

Для чавунного посуду підійде метод із сіллю та оцтом. Насипте в сковорідку 2 столові ложки кухонної солі, залийте її оцтом і поставте на плиту.

Доведіть суміш до кипіння, а в самому кінці додайте дрібку соди для посилення ефекту. Після охолодження ретельно змийте залишки і витріть сухою ганчіркою.

Видалення нагару зі сталевої сковороди

Сталева сковорідка добре очищується сухим методом з використанням солі. Насипте півсклянки солі на дно посуду й поставте його на вогонь.

Коли сіль почне тріскотіти, перемішуйте її ложкою ще 10-15 хвилин. Потім остудіть сковорідку, а цією ж сіллю і щіткою зітріть нагар із дна.

Використання фольги та соди - універсальна методика чищення (фото: Tasteofhome.com)

Очищення алюмінієвої сковорідки

Алюмінієвий посуд варто чистити делікатно - він не витримує агресивної хімії та високої температури. Найкраще залити всередину суміш теплої води, натертого мила, клею та соди, залишити на кілька годин, а потім обережно змити залишки.

Якщо забруднення незначне, достатньо простої харчової соди й м’якої губки. Терти жорсткими засобами алюміній не можна - він легко дряпається.

Як очистити сковорідку з антипригарним покриттям

Тефлонові й керамічні покриття потребують особливо дбайливого догляду. Налийте у сковорідку воду, додайте кілька крапель миючого засобу й прокип’ятіть на плиті 10-15 хвилин.

Потім змийте розчин і обережно витріть залишки нагару. Для легкого забруднення допоможе посудомийна машина або ватний диск зі спиртом (у випадку кераміки).

Чим замінити домашні розчини: побутова хімія

Не хочете готувати очищувальні суміші самостійно? У магазинах є великий вибір спеціальних засобів для чищення посуду з різних матеріалів.

Обирайте склад залежно від типу сковорідки, звертаючи увагу на інструкцію. Для внутрішньої частини краще використовувати щадні засоби, а для зовнішньої - більш потужні.