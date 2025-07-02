Оторвут с руками: как привлекательно оформить квартиру для сдачи в аренду

Чем лучше подготовлена квартира, тем выше ее шансы на успех на рынке аренды. При этом важно учесть баланс между эстетикой, практичностью и бюджетом.
РБК-Украина собрало основные идеи оформления, которые помогут сделать жилье универсальным и комфортным.
Прежде чем оформлять интерьер, следует придерживаться нескольких базовых принципов:
Особое внимание стоит уделить чистоте и исправности всех бытовых систем.
В квартире должно быть все необходимое: кухня, стиральная машина, мебель для хранения и отдыха. Дополнительным плюсом станет присутствие мелкой бытовой техники. А главное - безопасность и удобство для арендатора.
В каждой зоне квартиры должна быть базовая мебель:
Если есть место, стоит обустроить рабочую зону с письменным столом и удобной посадкой. Для ванной необходимо зеркало, а также проверка работы всех кранов, сливов и электроприборов. Выбирая мебель, ориентируйтесь на прочность, функциональность и сочетание с интерьером.
Лучше всего подходят универсальные стили, которые нравятся большинству: минимализм, скандинавский или классический. Минимализм - это пространство, свет, функциональность и минимум декора.
Скандинавский стиль добавляет тепла благодаря натуральным материалам, светлым тонам и простоте. Классика привлекает изысканностью и сдержанной роскошью, но тоже должна быть умеренной. Все стили должны быть нейтральными - яркие и эксцентричные решения лучше избегать.
Удачная планировка интерьера - это не только красота, но и продуманность в деталях. Стоит продумать открытую планировку, чтобы визуально расширить пространство.
Многофункциональная мебель (например, раскладные диваны или столы) позволяет сэкономить место.
Большое значение имеет хранение - шкафы, полки или модульные системы уменьшают беспорядок. Для комфорта обязательно качественное освещение - естественное и искусственное, с возможностью зонирования.
Для арендованного жилья важно выбирать долговечные и практичные материалы: ламинат, плитку, легкие в уходе обои или краску. Всю поверхность должно быть просто чистить, чтобы квартира дольше сохраняла красивый вид.
Избегайте сложных в уходе тканей, стеклянных поверхностей без защиты или светлого ковра. Визуально расширить пространство помогут зеркала и светлые цвета стен и пола.
Также важно поддерживать квартиру в опрятном состоянии после каждого арендатора, делать мелкий косметический ремонт и проверять исправность бытовых систем.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Martha Stewart и Forbes Home.