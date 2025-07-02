Оторвут с руками: как привлекательно оформить квартиру для сдачи в аренду

Основные принципы подготовки квартиры

Прежде чем оформлять интерьер, следует придерживаться нескольких базовых принципов:

нейтральный дизайн,

качественные отделочные материалы,

удобная мебель

современное освещение.

Особое внимание стоит уделить чистоте и исправности всех бытовых систем.

В квартире должно быть все необходимое: кухня, стиральная машина, мебель для хранения и отдыха. Дополнительным плюсом станет присутствие мелкой бытовой техники. А главное - безопасность и удобство для арендатора.

Какую мебель стоит иметь в квартире

В каждой зоне квартиры должна быть базовая мебель:

в спальне - кровать, тумбочки, шкаф или комод,

- кровать, тумбочки, шкаф или комод, в гостиной - диван, столик, полочки или ТВ-тумба,

- диван, столик, полочки или ТВ-тумба, на кухне - обеденный стол, стулья, холодильник, плита, вытяжка, мойка и шкафы.

Если есть место, стоит обустроить рабочую зону с письменным столом и удобной посадкой. Для ванной необходимо зеркало, а также проверка работы всех кранов, сливов и электроприборов. Выбирая мебель, ориентируйтесь на прочность, функциональность и сочетание с интерьером.

Чтобы клиенты пожелали арендовать ваше жилье, его надо правильно подготовить (фото: Pexels)

Стилистика: какие варианты лучше всего

Лучше всего подходят универсальные стили, которые нравятся большинству: минимализм, скандинавский или классический. Минимализм - это пространство, свет, функциональность и минимум декора.

Скандинавский стиль добавляет тепла благодаря натуральным материалам, светлым тонам и простоте. Классика привлекает изысканностью и сдержанной роскошью, но тоже должна быть умеренной. Все стили должны быть нейтральными - яркие и эксцентричные решения лучше избегать.

Идеи оформления интерьера

Удачная планировка интерьера - это не только красота, но и продуманность в деталях. Стоит продумать открытую планировку, чтобы визуально расширить пространство.

Многофункциональная мебель (например, раскладные диваны или столы) позволяет сэкономить место.

Большое значение имеет хранение - шкафы, полки или модульные системы уменьшают беспорядок. Для комфорта обязательно качественное освещение - естественное и искусственное, с возможностью зонирования.

Материалы и уход

Для арендованного жилья важно выбирать долговечные и практичные материалы: ламинат, плитку, легкие в уходе обои или краску. Всю поверхность должно быть просто чистить, чтобы квартира дольше сохраняла красивый вид.

Избегайте сложных в уходе тканей, стеклянных поверхностей без защиты или светлого ковра. Визуально расширить пространство помогут зеркала и светлые цвета стен и пола.

Также важно поддерживать квартиру в опрятном состоянии после каждого арендатора, делать мелкий косметический ремонт и проверять исправность бытовых систем.