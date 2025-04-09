Видимість мінімальна. Куди у Карпатах туристам краще не ходити

Сьогодні зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат сильний туман. Погода там морозна й сніжна.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію рятувальників у Facebook.
Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 9 квітня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Там фіксують також сильний туман. Видимість - мінімальна.
Вітер - північно-західний, а його швидкість - 5 м/с.
Температура повітря у цій локації - 13 градусів морозу. Падає сніг.
Зазначимо, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".
Ще раніше у прес-службі Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook:
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Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 9 квітня буде хмарно, з проясненнями:
Очікується невеликий сніг і мокрий сніг. На дорогах - місцями ожеледиця.
Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. А денна температура повітря очікується:
"Медико-метеорологічні умови 2-го типу. Видимість на автошляхах - 4-6 км", - уточнили синоптики.
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чому з 6 квітня зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.
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