Видимость минимальная. Куда в Карпатах туристам лучше не ходить

Сегодня утром горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат сильный туман. Погода там морозная и снежная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спасателей в Facebook.
Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 9 апреля 2025 года на горе Поп Иван Черногорский было облачно. Там фиксируют также сильный туман. Видимость - минимальная.
Ветер - северо-западный, а его скорость - 5 м/с.
Температура воздуха в этой локации - 13 градусов мороза. Падает снег.
Отметим, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
Еще раньше в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook:
Кроме того, украинцам советуют:
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 9 апреля будет облачно, с прояснениями:
Ожидается небольшой снег и мокрый снег. На дорогах - местами гололедица.
Ветер - северо-западный, 7-12 м/с. А дневная температура воздуха ожидается:
"Медико-метеорологические условия 2-го типа. Видимость на автодорогах - 4-6 км", - уточнили синоптики.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, почему с 6 апреля снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.
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