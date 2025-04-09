Видимость минимальная. Куда в Карпатах туристам лучше не ходить

Что происходит на горе Поп Иван

Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 9 апреля 2025 года на горе Поп Иван Черногорский было облачно. Там фиксируют также сильный туман. Видимость - минимальная.

Ветер - северо-западный, а его скорость - 5 м/с.

Температура воздуха в этой локации - 13 градусов мороза. Падает снег.

Погода на горе Поп Иван утром 9 апреля (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Советы туристам от спасателей

Еще раньше в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook:

сообщили гражданам об осложнении погодных условий на высокогорье Карпат;

призвали воздержаться от выходов в горы до стабилизации погоды (ведь ограниченная видимость затрудняет ориентирование даже для опытных туристов).

Кроме того, украинцам советуют:

никогда не отправляться в горы в одиночку;

перед походом - обязательно ознакомиться с прогнозом погоды;

в случае штормового предупреждения - отменить поход;

перед тем как ехать или идти - внимательно осматривать склоны;

не подходить близко к краю снежного покрова;

в случае схода лавины - пытаться убежать в сторону.

Прогноз погоды в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 9 апреля будет облачно, с прояснениями:

в городе Ивано-Франковск;

на территории области.

Ожидается небольшой снег и мокрый снег. На дорогах - местами гололедица.

Ветер - северо-западный, 7-12 м/с. А дневная температура воздуха ожидается:

в городе - от 4 до 6 градусов тепла;

по области - 1-6 градусов выше нуля;

в высокогорье Карпат - 1-6 градусов мороза.

"Медико-метеорологические условия 2-го типа. Видимость на автодорогах - 4-6 км", - уточнили синоптики.

Прогноз погоды на 9 апреля (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)