Видимість до 500 метрів. Київ в найближчу годину накриє туман

У четвер, 10 жовтня, у Києві очікується туман. Він накриє столицю у найближчу годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

"У найближчу годину зі збереженням в першій половині дня 10 жовтня туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться у повідомленні. Синоптики призначили явищу I рівень небезпечності (жовтий). Перший рівень небезпеки, або як його часто називають жовтий рівень, за класифікацією Українського гідрометеорологічного центру (Укргідрометцентр) означає, що очікуються погодні умови, які можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та довкілля. Це можуть бути сильні дощі, град, шквали, тумани, ожеледь або інші явища, які можуть призвести до певних незручностей або навіть шкоди. Хоча ситуація не є критичною, як при вищих рівнях небезпеки, мешканцям рекомендується бути обережними та слідкувати за останніми прогнозами погоди.