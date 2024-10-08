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В Україну йде різке похолодання: синоптик назвала дату

Вівторок 08 жовтня 2024 13:14
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В Україну йде різке похолодання: синоптик назвала дату Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 9 жовтня, українців очікує приємний осінній сюрприз - тепла, суха і сонячна погода. Однак ідилія протримається недовго.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Синоптик на завтра прогнозує температуру від +18 до +23 градусів по всій країні, а на півдні місцями повітря прогріється до +25 градусів. На Сумщині та Харківщині буде дещо прохолодніше - близько +17+19 градусів.

Такі комфортні умови триватимуть і 10 жовтня. У Києві 9 жовтня також очікується тепла погода - до +20 градусів і сонячне небо.

Похолодання в Україні

Проте осіння ідилія триватиме не довго. Вже у суботу, 12 жовтня, у Києві різко похолоднішає і очікуються сильні дощі. Похолодання охопить не лише Київ, але й південні та східні регіони України вже з неділі.

Погода в жовтні в Україні

Жовтень 2024 року в Україні розпочався із дощів, які досягли свого піка минулими вихідними, 5-6 жовтня. Зокрема, Київ накрила сильна злива, через яку комунальні служби боролися з підтопленнями, а екскурсії були скасовані.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського зафіксували новий рекорд кількості опадів за добу для Києва 6 жовтня. Рекорд перевищив показники, які трималися з 1970 року.

Більше про прогноз погоди на цей тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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