Видимость до 500 метров. Киев в ближайшее время накроет туман

В четверг, 10 октября, в Киеве ожидается туман. Он накроет столицу в ближайший час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

"В ближайший час с сохранением в первой половине дня 10 октября туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении. Синоптики назначили явлению I уровень опасности (желтый). Первый уровень опасности, или как его часто называют желтый уровень, по классификации Украинского гидрометеорологического центра (Укргидрометцентр) означает, что ожидаются погодные условия, которые могут быть потенциально опасными для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Это могут быть сильные дожди, град, шквалы, туманы, гололед или другие явления, которые могут привести к определенным неудобствам или даже вреду. Хотя ситуация не является критической, как при высших уровнях опасности, жителям рекомендуется быть осторожными и следить за последними прогнозами погоды.