Південь України накриють дощі та грози: прогноз погоди на завтра
На 10 жовтня в Україні прогнозується мінлива хмарність. Однак на півдні країни очікуються дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, завтра опадів не очікується, за винятком Криму та Херсонщини, де можливі короткочасні дощі та грози.
Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, у західних областях подекуди пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, на півдні до 15 градусів, а на сході 4-9 градусів. Вдень повітря прогріється до 18-23 градусів тепла, у Карпатах очікується 12-17 градусів.
Погода у столичному регіоні
У Київській області прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме +7 +12 градусів, а вдень +18 +23. У Києві вночі очікується 10-12 градусів, вдень 20-22 градуси.
Раніше синоптик Наталія Діденко повідомляла, що в Україні різко похолоднішає і очікуються сильні дощі. Зокрема, погіршення погоди можна очікувати вже в ці вихідні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.