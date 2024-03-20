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Видимість до 500 м. В найближчу годину Київ накриє туман

Фото: в найближчу годину Київ накриє туман (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві на найближчу годину очікується сильний туман. Видимість буде не більше ніж 500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 20 березня туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Синоптики призначили явищу I рівень небезпечності (жовтий).

В "Укргідрометцентрі" попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Погода сьогодні в Україні

Сьогодні, 20 березня, по усій території України очікуються дощі. У південних та західних областях вночі й вранці туман.

Щодо Києва та області, очікується, що температура в Київській області очікується вдень від +3 до +8. У Києві вдень від +5 до +7.

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