По усій країні очікуються дощі, на півдні та заході туман: погода на сьогодні

Сьогодні, 20 березня, по усій території України очікуються дощі, зокрема вночі з мокрим снігом. У південних та західних областях вночі й вранці туман.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр .

"Хмарно з проясненнями. Дощ, вночі з мокрим снігом, лише в більшості районів східних областей, вночі і на Київщині та Житомирщині без істотних опадів. У південних та західних областях вночі та вранці місцями туман", - пише пресслужба.

Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +5 до +11 вдень;

на півночі коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +5 до +9 вдень;

на півдні коливатиметься від 0 до +4 вночі й від +6 до +10 вдень;

на сході коливатиметься від 0 до +5 вночі й від +9 до +12 вдень.

Фото: погода на 20 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

Згідно з даними Укргідрометцентру, погода очікується хмарною з проясненнями. Вночі без істотних опадів, але вдень можливий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/c.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -2 до +3, а вдень від +3 до +8. У Києві тим часом вночі близько 0, а вдень від +5 до +7.