Видимость до 500 м. В ближайший час Киеве накроет туман

В Киеве в ближайший час ожидают сильный туман. Видимость будет не больше 500 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайший час с сохранением до конца суток 20 марта туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Синоптики назначили явлению I уровень опасности (желтый).
В "Укргидрометцентре" предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Сегодня, 20 марта, по всей территории Украины ожидаются дожди. В южных и западных областях ночью и утром туман.
Что касается Киева и области, то ожидается, что температура в Киевской области ожидается днем от +3 до +8. В Киеве днем от +5 до +7.
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