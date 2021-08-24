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Не видим возможности. В МИД России отказались от участия в Крымской платформе

Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к Крымской платформе. Захарова отвергла это предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Захарова заявила, что Крымская платформа, участие в учредительном саммите которой взяли 46 стран и Украина, имеет "циничную антироссийскую направленность".

"В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", - сказала она.

Напомним, вчера на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве была подписана итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне.

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Крымская платформаРоссийская ФедерацияМИД РФМария Захарова