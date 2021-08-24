Не бачимо можливості. У МЗС Росії відмовилися від участі в Кримській платформі

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на пропозицію президента України Володимира Зеленського приєднатися до Кримської платформи. Захарова відкинула цю пропозицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".
Захарова заявила, що Кримська платформа, участь в установчому саміті якої взяли 46 країн і Україна, має "цинічну антиросійську спрямованість".
"У підсумковій декларації саміту міститься заклик до Російської Федерації долучатися до участі в діяльності Кримської платформи. Не бачимо для себе можливості участі в даній політичній дії через її цинічну антиросійську спрямованість", - сказала вона.
Нагадаємо, вчора на установчому саміті Кримської платформи в Києві була підписана підсумкова декларація, в якій Росія вперше була визнана державою-окупантом на міжнародному рівні.