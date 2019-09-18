Мы видим первые признаки готовности Кремля к деэскалации на Донбассе, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

В то же время министр отмечает, что Украина не сдаст своих территорий

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Кремль демонстрирует первые признаки готовности к деэскалации ситуации на Донбассе. Об этом министр сообщил в интервью Die Welt.

Он подчеркнул, что Украина сделала несколько шагов в одностороннем порядке прекращения огня.

"И мы предложили прекращение обстрелов на сезон сбора урожая. Для этого мы отводим военных от прямой линии фронта в трех тестовых зонах и хотели бы распространить это на весь фронт. Но постоянно осуществляются провокации с той стороны, против которых наши солдаты должны защищаться. В конце концов, частотность бомбардировки значительно упала, и количество погибших соответственно уменьшилось", - сказал Пристайко.

Вместе с тем, он отверг предположения, что война на востоке Украины будет прекращена за счет уступок в вопросе украинских территорий.

"Мы не сдадим украинской территории и сообщили россияам о наших красных линиях. Поэтому не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, как например, это произошло в Молдове с Приднестровьем. Мы хотим вернуть наших граждан. И если это не является возможным, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано", - сказал глава украинской дипломатии.

Напомним, Пристайко также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский стремится достичь прогресса по завершении войны на востоке Украины за шесть месяцев.

Ранее в МИД РФ заявили, что Российская Федерация остается преданной минским соглашениям, несмотря на якобы желание самопровозглашенных "республик Донбасса" войти в состав РФ.