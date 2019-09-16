В МИД России исключили возможность "присоединения" ОРДЛО

Фото: Мария Захарова (mid.ru)

МИД России подчеркивает приоритетность минских соглашений

Российская Федерация остается приверженной минским соглашениям, несмотря на якобы желание самопровозглашенных "республик Донбасса" войти в состав РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают российские СМИ.

По ее словам, Россия связывает политику по Донбассу с реализацией минских соглашений.

"Это направление связано с воплощением в жизнь минских договоренностей, где все четко расставлено по своим местам", - подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что якобы большое количество заявлений со стороны "республик Донбасса" о намерениях присоединиться к России связано с "агрессивными заявлениями Киева".

Отметим, главари самопровозглашенных "республик" время от времени декларируют своей целью вступление в состав Российской Федерации.

Напомним, ранее в Кремле заявили о необходимости тщательной подготовки нормандского саммита. По словам пресс-секретаря президента Росии Дмитрия Пескова, новая позиция Украины по поводу механизма урегулирования ситуации на Донбассе требует тщательной проработки перед встречей "нормандской четверки".

Отметим, до этого специальный представитель Госдепа США Курт Волкер заверил, что международные партнеры не будут подталкивать Украину к проведению выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.