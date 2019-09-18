Зеленский хочет достичь настоящего прогресса на Донбассе за полгода, - Пристайко

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Двигаться в "правильном направлении" помогают западные санкции

Президент Украины Владимир Зеленский стремится достичь прогресса по завершению войны на востоке Украины за шесть месяцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Die Welt.

На вопрос, чего можно ожидать от следующей встречи в нормандском формате на уровне лидеров государств, Пристайко рассказал о планах Зеленского по завершению войны.

"Я могу говорить исключительно о наших ожиданиях. Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло", - сказал министр.

Он подчеркнул, что двигаться в "правильном направлении" россиянам помогают санкции.

"И даже если западные санкции не являются идеальными и когда нашим западным партнерам становится все труднее их содержать, они наносят ущерб экономике России", - отметил Пристайко.

Глава украинского МИД также объяснил намерение Зеленского расширить нормандский формат за счет Великобритании и США.

"Президент Владимир Зеленский этим хотел дать понять, что мы не можем ждать еще пять лет. И если мы скоро не увидим прогресс в нормандском процессе, то мы будем принимать новые меры, чтобы изменить существующую динамику. Но это не значит, что мы пойдем действовать в одиночку. Мы будем оставаться в диалоге с нашими партнерами и предлагать изменения, которые, надеемся, принесут большую эффективность процессу", - добавил министр.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что санкций против России "недостаточно".

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко описал, в чем заключается условная "формула Зеленского" по урегулированию ситуации на Донбассе.