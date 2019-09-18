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Ми бачимо перші ознаки готовності Кремля до деекскалації на Донбасі, - Пристайко

Новини » Політика    18.09.2019 - 06:59
Ми бачимо перші ознаки готовності Кремля до деекскалації на Донбасі, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Водночас міністр наголошує, що Україна не здасть своїх територій

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Кремль демонструє перші ознаки готовності до деескалації ситуації на Донбасі. Про це міністр повідомив в інтерв'ю Die Welt.

Він наголосив, що Україна зробила кілька кроків в односторонньому порядку для припинення вогню.

"І ми запропонували припинення обстрілів на сезон збору врожаю. Для цього ми відводимо військових від прямої лінії фронту в трьох тестових зонах і хотіли б поширити це на весь фронт. Але постійно здійснюються провокації з того боку, проти яких наші солдати мають захищатися. Зрештою, частотність бомбардування значно впала, і кількість загиблих відповідно поменшала", - сказав Пристайко.

Водночас, він відкинув припущення, що війна на сході України буде припинена за рахунок поступок в питанні українських територій.

"Ми не здамо української території і повідомили росіян про наші червоні лінії. Тому не дозволимо, щоб Росія зафіксувала своє панування на частинах української території, як наприклад, це сталось в Молдові з Придністров’ям. Ми хочемо повернути наших громадян. І якщо це не є можливим, нам потрібно буде вдатись до інших засобів, про які зараз говорити ще рано", - сказав глава української дипломатії.

Нагадаємо, Пристайко також заявляв, що президент України Володимир Зеленський прагне досягти прогресу по завершенні війни на сході України за шість місяців.

Раніше в МЗС РФ заявили, що Російська Федерація залишається відданою мінським угодам, незважаючи на нібито бажання самопроголошених "республік Донбасу" увійти до складу РФ.

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Новини України Вадим ПристайкоДонбасКремль
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