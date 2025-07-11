Виділено 5 годин на добу: коли краще вмикати пральну машину та кондиціонер

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 11 липня, станом на 9:30, воно було на 6,6% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня - у четвер", - зауважили енергетики.

За їх даними, причина:

спадання спеки у західних і центральних областях,

сонячна погода у більшості регіонів, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Повідомляється, що вчора, 10 липня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень, але був на 1,5% нижчим, ніж максимум попереднього дня - у середу.

Енергетики нагадали, що наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, а аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 15:00", - додали в "Укренерго".