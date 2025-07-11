Виділено 5 годин на добу: коли краще вмикати пральну машину та кондиціонер

Енергетики закликали українців користуватися потужними електроприладами у виділені денні години. Обрано час. коли навантаження на мережу є найменшим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної енергетичної компанії "Укренерго".
"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 11 липня, станом на 9:30, воно було на 6,6% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня - у четвер", - зауважили енергетики.
За їх даними, причина:
Повідомляється, що вчора, 10 липня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень, але був на 1,5% нижчим, ніж максимум попереднього дня - у середу.
Енергетики нагадали, що наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, а аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 15:00", - додали в "Укренерго".
Зауважимо, що через сильні зливи, грози та шквальний вітер понад 430 населених пунктів у п’яти областях залишилися без електропостачання.
Крім того, у Києві в четвер, 10 липня, вдень зафіксували брак електроенергії. Мешканців столиці просили обмежити використання потужних електроприладів.
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