Выделено 5 часов в сутки: когда лучше включать стиральную машину и кондиционер

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 11 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 6,6% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в четверг", - отметили энергетики.

По их данным, причина:

спадание жары в западных и центральных областях,

солнечная погода в большинстве регионов, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети.

Сообщается, что вчера, 10 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован днем, но был на 1,5% ниже, чем максимум предыдущего дня - в среду.

Энергетики напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак, а аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Пользование мощными электроприборами сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 15:00", - добавили в "Укрэнерго".