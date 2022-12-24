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Виділені Україні кошти сплачуватимуться ЄС регулярно, - Фон дер Ляєн

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ЄС, Субота 24 грудня 2022 15:58
Виділені Україні кошти сплачуватимуться ЄС регулярно, - Фон дер Ляєн Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Виділені Україні 18 млрд євро коштів на наступний рік Європейський Союз сплачуватиме регулярно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Українці хоробро воюють проти агресора. Ми ніколи не зможемо зрівнятися з їхньою жертовністю. Але ми допомагаємо всіма можливими шляхами. Цього року ми мобілізували більше 19 мільярдів євро, щоб підтримати Україну. І ще більше вже в дорозі", - написала Урсула фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що всі країни ЄС погодилися із пропозицією Єврокомісії спрямувати 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України у наступному році.

"Ці гроші будуть сплачуватися регулярно, щоб допомогти у невідкладному ремонті та прокласти шлях до відновлення. До того відновлення, яке поставить Україну на шлях до ЄС", - додала президент Єврокомісії.

Нагадаємо, Рада з економічних та фінансових питань Євросоюзу (Екофін) підтримала надання Україні 18 мільярдів євро допомоги на 2023 рік.

Також раніше ми писали, що Єврокомісія виділила Україні ще 500 млн євро у рамках пакета макрофінансової допомоги розміром 5 млрд євро.

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