Міністри економіки та фінансів країн ЄС схвалили 18 млрд євро допомоги Україні, - журналіст
Ілюстративне фото: міністри економіки та фінансів країн ЄС схвалили 18 млрд євро допомоги Україні (fickr by eu2017ee)
Рада з економічних та фінансових питань Євросоюзу (Екофін) підтримала надання Україні 18 мільярдів євро допомоги на 2023 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.
"Білий дим від Ради ЄС: Екофін схвалив пакет - 18 млрд для України, 2 документи для Угорщини та план мінімальної ставки корпоративного податку", - написав він.
Нагадаємо, у суботу, 10 грудня, стало відомо, що країни Євросоюзу досягли угоди про виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро.
При цьому вчора, 14 грудня, відповідне рішення ухвалив Європейський парламент.
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