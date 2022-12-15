Міністри економіки та фінансів країн ЄС схвалили 18 млрд євро допомоги Україні, - журналіст

Рада з економічних та фінансових питань Євросоюзу (Екофін) підтримала надання Україні 18 мільярдів євро допомоги на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.