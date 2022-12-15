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Міністри економіки та фінансів країн ЄС схвалили 18 млрд євро допомоги Україні, - журналіст

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Брюссель, Четвер 15 грудня 2022 18:08
Міністри економіки та фінансів країн ЄС схвалили 18 млрд євро допомоги Україні, - журналіст Ілюстративне фото: міністри економіки та фінансів країн ЄС схвалили 18 млрд євро допомоги Україні (fickr by eu2017ee)
Автор: Іван Носальський

Рада з економічних та фінансових питань Євросоюзу (Екофін) підтримала надання Україні 18 мільярдів євро допомоги на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Білий дим від Ради ЄС: Екофін схвалив пакет - 18 млрд для України, 2 документи для Угорщини та план мінімальної ставки корпоративного податку", - написав він.

Нагадаємо, у суботу, 10 грудня, стало відомо, що країни Євросоюзу досягли угоди про виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро.

При цьому вчора, 14 грудня, відповідне рішення ухвалив Європейський парламент.

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