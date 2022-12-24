Выделенные Украине средства будут выплачиваться ЕС регулярно, - Фон дер Ляен
Выделенные Украине 18 млрд евро средств на следующий год Европейский Союз будет выплачивать регулярно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
"Украинцы храбро воюют против агрессора. Мы никогда не сможем сравниться с их жертвенностью. Но мы помогаем всеми возможными путями. В этом году мы мобилизовали более 19 миллиардов евро, чтобы поддержать Украину. И еще больше уже в пути", - написала Урсула фон дер Ляен .
Она также напомнила, что все страны ЕС согласились с предложением Еврокомиссии направить 18 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины в следующем году.
"Эти деньги будут выплачивать регулярно, чтобы помочь в неотложном ремонте и проложить путь к восстановлению. К тому восстановлению, которое поставит Украину на путь в ЕС", - добавила президент Еврокомиссии.
Напомним, Совет по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза (Экофин) поддержал предоставление Украине 18 миллиардов евро помощи на 2023 год.
Также ранее мы писали, что Еврокомиссия выделила Украине еще 500 млн евро в рамках пакета макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.
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