Выделенные Украине средства будут выплачиваться ЕС регулярно, - Фон дер Ляен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Украинцы храбро воюют против агрессора. Мы никогда не сможем сравниться с их жертвенностью. Но мы помогаем всеми возможными путями. В этом году мы мобилизовали более 19 миллиардов евро, чтобы поддержать Украину. И еще больше уже в пути", - написала Урсула фон дер Ляен .

Она также напомнила, что все страны ЕС согласились с предложением Еврокомиссии направить 18 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины в следующем году.

"Эти деньги будут выплачивать регулярно, чтобы помочь в неотложном ремонте и проложить путь к восстановлению. К тому восстановлению, которое поставит Украину на путь в ЕС", - добавила президент Еврокомиссии.