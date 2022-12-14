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Україна отримала ще 500 млн євро макрофіну від ЄС

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Брюссель, Середа 14 грудня 2022 14:21
Україна отримала ще 500 млн євро макрофіну від ЄС Фото: Єврокомісія виділила Україні ще 500 млн євро (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Єврокомісія виділила Україні ще 500 млн євро у рамках пакета макрофінансової допомоги розміром 5 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.

В Єврокомісії пояснюють, що ця фінансова допомога надана Україні у форматі пільгових позик з довшими термінами погашення. Крім того, ЄС покриє відсотки за даними позиками.

"Сьогоднішня виплата стала результатом позитивної оцінки України щодо виконання семи заходів структурної політики, погоджених у Меморандумі про взаєморозуміння, який підписали 3 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Всього з початку повномасштабної війни Євросоюз виділив Україні 7,2 млрд євро. З них 600 млн євро виплатили в березні, ще 600 млн - у травні, 1 млрд - у серпні, 2 млрд - у жовтні та 2,5 млрд євро - в листопаді.

Нагадаємо, вчора країни ЄС підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні наступного року.

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