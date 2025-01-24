Відіграють важливу роль у ВПК. Коваленко розповів, що відомо про уражені в Росії завод й НПЗ

Цієї ночі у Брянську та Рязані Російської Федерації (РФ) були уражені нафтопереробний завод (НПЗ) та завод. Обидва відіграють важливу роль у військово-промисловому комплексі (ВПК) ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
У Рязані було уражено один із ключових в нафтовій промисловості країни-терориста НПЗ, який попри санкційні обмеження продовжує роботу.
Нафтопереробний завод відіграє важливу роль у забезпеченні паливом як цивільного, так й військово-промислового комплексу Росії. Зокрема виробляє:
У Брянську, своєю чергою, був атакований завод "Кремній", на якому виробляється мікроелектроніка для:
Цієї ночі відбулась щонайменше третя атака дронів на підприємство.
Від початку повномасштабної війни пожежі та "бавовна" на території Росії стають дедалі звичним явищем. Служба безпеки України (СБУ), Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони й Сили оборони, своєю чергою, також регулярно завдають ударів по військових і стратегічних об'єктах ворога: складах боєприпасів, НПЗ, військових базах й не тільки.
Відповідні кроки мають на меті знизити бойовий потенціал ворожої армії й створити психологічний тиск на супротивника.
Цієї ж ночі росіяни жалілись на атаку невідомих безпілотників на Рязань. Місцеві жителі повідомили, що опівночі у районі нафтопереробного заводу пролунали десять гучних вибухів.
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