Відіграють важливу роль у ВПК. Коваленко розповів, що відомо про уражені в Росії завод й НПЗ

Удари по об'єктах в Росії

Від початку повномасштабної війни пожежі та "бавовна" на території Росії стають дедалі звичним явищем. Служба безпеки України (СБУ), Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони й Сили оборони, своєю чергою, також регулярно завдають ударів по військових і стратегічних об'єктах ворога: складах боєприпасів, НПЗ, військових базах й не тільки.

Відповідні кроки мають на меті знизити бойовий потенціал ворожої армії й створити психологічний тиск на супротивника.

Цієї ж ночі росіяни жалілись на атаку невідомих безпілотників на Рязань. Місцеві жителі повідомили, що опівночі у районі нафтопереробного заводу пролунали десять гучних вибухів.

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