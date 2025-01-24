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Відіграють важливу роль у ВПК. Коваленко розповів, що відомо про уражені в Росії завод й НПЗ

Фото: в ЦПД розповіли, чим відомі уражені завод й НПЗ у Брянську та Рязані (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі у Брянську та Рязані Російської Федерації (РФ) були уражені нафтопереробний завод (НПЗ) та завод. Обидва відіграють важливу роль у військово-промисловому комплексі (ВПК) ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Рязань 

У Рязані було уражено один із ключових в нафтовій промисловості країни-терориста НПЗ, який попри санкційні обмеження продовжує роботу. 

Нафтопереробний завод відіграє важливу роль у забезпеченні паливом як цивільного, так й військово-промислового комплексу Росії. Зокрема виробляє: 

  • паливо для військової техніки; 
  • авіаційний гас; 
  • дизельне паливо; 
  • інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях збройних сил Росії. 

Брянськ 

У Брянську, своєю чергою, був атакований завод "Кремній", на якому виробляється мікроелектроніка для: 

  • ракетних комплексів; 
  • зенітних ракетних комплексів "Панцир"; 
  • ракет "Іскандер" 
  • РЛС та РЕБ; 
  • російських безпілотних літальних апаратів (БпЛА).  

Цієї ночі відбулась щонайменше третя атака дронів на підприємство. 

Удари по об'єктах в Росії

Від початку повномасштабної війни пожежі та "бавовна" на території Росії стають дедалі звичним явищем. Служба безпеки України (СБУ), Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони й Сили оборони, своєю чергою, також регулярно завдають ударів по військових і стратегічних об'єктах ворога: складах боєприпасів, НПЗ, військових базах й не тільки.

Відповідні кроки мають на меті знизити бойовий потенціал ворожої армії й створити психологічний тиск на супротивника.

Цієї ж ночі росіяни жалілись на атаку невідомих безпілотників на Рязань. Місцеві жителі повідомили, що опівночі у районі нафтопереробного заводу пролунали десять гучних вибухів.

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