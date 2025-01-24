Играют важную роль в ВПК. Коваленко рассказал, что известно о пораженных в России заводе и НПЗ

Рязань

В Рязани был поражен один из ключевых в нефтяной промышленности страны-террориста НПЗ, который несмотря на санкционные ограничения продолжает работу.

Нефтеперерабатывающий завод играет важную роль в обеспечении топливом как гражданского, так и военно-промышленного комплекса России. В частности производит:

топливо для военной техники;

авиационный керосин;

дизельное топливо;

другие виды нефтепродуктов, которые используются в танках, самолетах, кораблях вооруженных сил России.

Брянск

В Брянске, в свою очередь, был атакован завод "Кремний", на котором производится микроэлектроника для:

ракетных комплексов;

зенитных ракетных комплексов "Панцирь";

ракет "Искандер"

РЛС и РЭБ;

российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Этой ночью состоялась как минимум третья атака дронов на предприятие.