Відходить на другий план? Трамп переключився з перемир'я України та Росії, - аналітик

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, переключив свою увагу з питання перемир'я України та Росії. Воно відходить на другий план.

Він звернув увагу, що зараз спостерігається різкий спад активної діяльності США для вирішення тих завдань, які намітив Трамп у контексті України. Є контраст із попередніми тижнями, коли постійно відбувалися зустрічі та розмови про перемир'я між Україною та РФ.

"Ми не бачимо, що дотримується перемир'я, воно незрозуміле до кінця. Немає якихось висловлювань ні Трампа, ні його команди. Тому справді складається враження, що увага Трампа і його адміністрації зараз переключена на інші об'єкти і на іншу тематику", - додав Міл-Ман.

За словами ізраїльського аналітика, під час візиту прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Білого дому та його зустрічі з Трампом тематику України "ледве" порушували. Водночас нічого не було сказано і щодо питань Близького Сходу, які хвилюють Нетаньяху.

Також, як зазначив Міл-Ман, на другий план відійшла і тема ізраїльських заручників ХАМАС. Раніше Трамп обіцяв "відкрити ворота пекла" для бойовиків, якщо вони не звільнять заручників. Але ХАМАС так і не відпустив 59 осіб, з яких тільки частина жива.

"Теж ми не бачимо будь-якої серйозної активності і висловлювань з цього приводу. Знову це пішло на задній план. І це сумно", - додав він.