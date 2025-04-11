Уходит на второй план? Трамп переключился с перемирия Украины и России, - аналитик

Президент США Дональд Трамп, вероятно, переключил свое внимание с вопроса перемирия Украины и России. Оно отходит на второй план.

Он обратил внимание, что сейчас наблюдается резкий спад активной деятельности США для решения тех задач, которые наметил Трамп в контексте Украины. Есть контраст с предыдущими неделями, когда постоянно происходили встречи и разговоры о перемирии между Украиной и РФ.

"Мы не видим, что соблюдается перемирие, оно непонятно до конца. Нет каких-либо высказываний ни Трампа, ни его команды. Поэтому действительно складывается впечатление, что внимание Трампа и его администрации сейчас переключено на другие объекты и на другую тематику", - добавил Мил-Ман.

По словам израильского аналитика, во время визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом и его встречи с Трампом тематика Украины поднималась "с трудом". В то же время ничего не было сказано и по вопросам Ближнего Востока, которые волнуют Нетаньяху.

Также, как отметил Мил-Ман, на второй план отошла и тема израильских заложников ХАМАС. Ранее Трамп обещал "открыть врада ада" для боевиков, если они не освободят заложников. Но ХАМАС так и не отпустил 59 человек, из которых только часть жива.

"Тоже мы не видим какой-либо серьезной активности и высказываний по этому поводу. Опять это ушло на задний план. И это печально", - добавил он.