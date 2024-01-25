Відхід ЗСУ від Крохмального: експерт пояснив, чи є загроза для Куп'янська чи оточення сил
Відхід ЗСУ від села Крохмальне Куп'янського району Харківської області не створює загроз ні для Куп'янська, ні для оточення угруповання українських сил у Кислівці та Котлярівці.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті.
Судячи з карти, ще в одному місці перерізано трасу Р-07, і може здатися, що є загроза ворожого просування на Куп'янськ або як мінімум оточення українських сил у Кислівці та Котлярівці.
Проте військовий експерт полковник Владислав Селезньов у цьому сумнівається.
"Цей варіант не створює жодних загроз. По факту росіяни захопили клаптик землі 2х2 км і передумов для якогось подальшого успіху у них немає. Дорога не використовується Силами оборони, а населений пункт на 5-6 будинків навряд чи є фактором, що корінним чином змінить ситуацію на полі бою. Сватове окуповано і зі зрозумілих причин ми не їздимо туди трасою Р-07. Казати, що вона може використовуватися як рокадна дорога, теж не варто", - розповів він РБК-Україна.
Крім того, експерт додає, що контроль над ділянками дороги не означає, що ворог з легкістю зможе просунутися далі.
"Звичайно, у противника залишається завдання - вихід на лівий берег річки Оскіл, хоча з урахуванням того, що окупанти місяцями тупцюють біля Синьківки, незрозуміло, як вони її реалізують" -, констатував він.
ЗСУ відійшли від Крохмального Харківської області
Минулого тижня ЗСУ відійшли з Крохмального, яке повернули під свій контроль під час контрнаступу в Харківській області восени 2022 року. Але тепер цей населений пункт став першим, захопленим росіянами у 2024 році.
"Це населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо казати, це п'ять будинків, і ці п'ять будинків зруйновані агресором", - пояснив спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
Останнім часом окупанти стягували війська, проводили перегрупування та навіть залучили сили додаткового армійського корпусу. За словами Фітьо, у смузі відповідальності угруповання "Хортиця" зосереджено 200 000 росіян. Саме на Куп'янському напрямку – 44 000. Він також запевнив, що наші сили відійшли від Крохмального на підготовлені позиції і втрату села розглядають як тимчасове явище.
"Ми просто не повідомляємо про звільнення 100 або 200 метрів. Нам це не треба робити. А для російських пропагандистів треба будь-яку перемогу подавати як "піррову перемогу", щоби показати, чому лише за січень вони втратили 7055 осіб у смузі відповідальності "Хортиця". Тому метр-два і вони вже кричать, що взяли Берлін", – додав речник.
Начальник прес-служби 15-го прикордонного загону бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов каже, що в селі не було місцевих жителів, та й у принципі там все зруйновано. Ситуація загалом там не проблемна, а українських бійців просто відвели з точки, яка довго трималася.
В тему
Село Кислівка знаходиться на відстані 27 км від Куп'янська і за 5 км від річки Кобилка. До села примикає село Котлярівка. Через село проходить залізниця Куп'янськ - Сватове - Попасна, станція Кислівка. Поряд проходить автомобільна дорога Р-07.
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