Отход ВСУ от Крахмального: эксперт объяснил, есть ли угроза для Купянска или окружения сил
Отход ВСУ от села Крахмальное Купянского района Харьковской области не создает угроз ни для Купянска, ни для окружения группировки украинских сил в Кисловке и Котляровке.
Об этом говорится в материале РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте.
Судя по карте, еще в одном месте перерезана трасса Р-07, и может показаться, что есть угроза вражеского продвижения на Купянск или как минимум окружения украинских сил в Кисловке и Котляровке.
Однако военный эксперт, полковник Владислав Селезнев в этом сомневается.
"Этот вариант не создает никаких угроз. По факту россияне захватили клочок земли 2х2 км и предпосылок для какого-то дальнейшего успеха у них нет. Дорога не используется Силами обороны, а населенный пункт на 5-6 домов вряд ли является фактором, который коренным образом изменит ситуацию на поле боя. Сватово оккупировано и по понятным причинам мы не ездим туда по трассе Р-07. Говорить, что она может использоваться как рокадная дорога, тоже не стоит", – рассказал он РБК-Украина.
Кроме того, эксперт добавляет, что контроль над участками дороги не означает, что враг с легкостью сможет продвинуться дальше.
"Конечно, у противника остается задача - выход на левый берег реки Оскол, хотя с учетом того, что оккупанты месяцами топчутся возле Синьковки, непонятно, как они ее реализуют", - констатировал он.
ВСУ отошли от Крохмального Харьковской области
На прошлой неделе ВСУ отошли из Крахмального, которое вернули под свой контроль во время контрнаступления в Харьковской области осенью 2022 года. Но теперь этот населеный пункт стал первым, захваченным россиянами в 2024 году.
"Это населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Будем говорить, это пять домов, и эти пять домов разрушены агрессором", – пояснил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
В последнее время оккупанты стягивали войска, проводили перегруппировку и даже привлекли силы дополнительного армейского корпуса. По словам Фитьо, в полосе ответственности группировки "Хортица" сосредоточено 200 000 россиян. Конкретно на Купянском направлении - 44 000. Он также заверил, что наши силы отошли от Крахмального на подготовленные позиции и потерю села рассматривают как временное явление.
"Мы просто не сообщаем об освобождении 100 или 200 метров. Нам это не нужно делать. А для российских пропагандистов нужно любую победу преподносить как "пиррову победу", чтобы показать, почему только за январь они потеряли 7 055 человек в полосе ответственности "Хортица". Поэтому метр-два и они уже кричат, что взяли Берлин", - добавил спикер.
Начальник пресс-службы 15-го пограничного отряда бригады "Стальная граница" Иван Шевцов говорит, что в селе не было местных жителей, да и в принципе там все разрушено. Ситуация в целом там не проблемная, а украинских бойцов просто отвели с точки, которая долго держалась.
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Село Кисловка находится на расстоянии 27 км от Купянска и в 5 км от реки Кобылка. К селу примыкает село Котляровка. Через село проходит железная дорога Купянск - Сватово - Попасная, станция Кисловка. Рядом проходит автомобильная дорога Р-07.
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