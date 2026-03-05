Відхід ЗСУ з Донбасу збереже Путіну від 300 тисяч до мільйона солдатів, - Зеленський

"Путін розуміє, що, якщо ми відійдемо, він збереже від 300 тисяч до мільйона своїх солдатів залежно від активності й тривалості наступальних дій на Донбасі. Чому раптом ми повинні йому вірити і дарувати такі подарунки?", - зазначив він.

Зеленський також вдався в питання: чому Україна має виходити зі своєї землі, яку вона контролює?

"Він не зміг на полі бою нічого зробити: нема сил. Він хоче, щоб ми повірили йому і просто вийшли з наших територій, які добре укріплені. Ці укріплення обмежують можливості російських військ", - наголосив президент України.

Питання територій у переговорах

Нагадаємо, з початку 2026 року Україна провела кілька раундів переговорів з країною-агресоркою. Головне питання, яке поки не вдалося вирішити – контроль над неокупованими територіями Донбасу.

Західні ЗМІ публікували інформацію про різні "мирні плани", які передбачають заморожування війни на поточній лінії фронту та створення демілітаризованих зон на території України.