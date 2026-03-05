Уход ВСУ с Донбасса сохранит Путину от 300 тысяч до миллиона солдат, - Зеленский

Если Украина отойдет с Донбасса, российскому диктатору Владимиру Путин удастся сохранить жизни до миллиона своих солдат.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Rai Italia.
"Путин понимает, что, если мы отойдем, он сохранит от 300 тысяч до миллиона своих солдат в зависимости от активности и продолжительности наступательных действий на Донбассе. Почему вдруг мы должны ему верить и дарить такие подарки?", - отметил он.
Зеленский также вдался в вопрос: почему Украина должна выходить со своей земли, которую она контролирует?
"Он не смог на поле боя ничего сделать: нет сил. Он хочет, чтобы мы поверили ему и просто вышли с наших территорий, которые хорошо укреплены. Эти укрепления ограничивают возможности российских войск", - подчеркнул президент Украины.
Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров со страной-агрессором. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.
Западные СМИ публиковали информацию о различных "мирных планах", которые предусматривают замораживание войны на текущей линии фронта и создание демилитаризованных зон на территории Украины.
В частности, Bloomberg написал, что Россия готова подписать проект меморандума о мире, если Украина согласится вывести войска со всей Донецкой области.
При этом Кремль якобы готов вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей и отказаться от претензий на подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей.
В ответ Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он подчеркнул, что РФ понимает, что сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.