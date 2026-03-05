Уход ВСУ с Донбасса сохранит Путину от 300 тысяч до миллиона солдат, - Зеленский

"Путин понимает, что, если мы отойдем, он сохранит от 300 тысяч до миллиона своих солдат в зависимости от активности и продолжительности наступательных действий на Донбассе. Почему вдруг мы должны ему верить и дарить такие подарки?", - отметил он.

Зеленский также вдался в вопрос: почему Украина должна выходить со своей земли, которую она контролирует?

"Он не смог на поле боя ничего сделать: нет сил. Он хочет, чтобы мы поверили ему и просто вышли с наших территорий, которые хорошо укреплены. Эти укрепления ограничивают возможности российских войск", - подчеркнул президент Украины.

Вопрос территорий в переговорах

Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров со страной-агрессором. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

Западные СМИ публиковали информацию о различных "мирных планах", которые предусматривают замораживание войны на текущей линии фронта и создание демилитаризованных зон на территории Украины.