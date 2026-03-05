RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Уход ВСУ с Донбасса сохранит Путину от 300 тысяч до миллиона солдат, - Зеленский

11:43 05.03.2026 Чт
2 мин
Оставление Украиной своих территорий станет настоящим подарком для российского диктатора
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Если Украина отойдет с Донбасса, российскому диктатору Владимиру Путин удастся сохранить жизни до миллиона своих солдат.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Rai Italia.

Читайте также: "Мы их вытесним": Зеленский решительно отверг торги территориями с РФ

"Путин понимает, что, если мы отойдем, он сохранит от 300 тысяч до миллиона своих солдат в зависимости от активности и продолжительности наступательных действий на Донбассе. Почему вдруг мы должны ему верить и дарить такие подарки?", - отметил он.

Зеленский также вдался в вопрос: почему Украина должна выходить со своей земли, которую она контролирует?

"Он не смог на поле боя ничего сделать: нет сил. Он хочет, чтобы мы поверили ему и просто вышли с наших территорий, которые хорошо укреплены. Эти укрепления ограничивают возможности российских войск", - подчеркнул президент Украины.

Вопрос территорий в переговорах

Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров со страной-агрессором. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

Западные СМИ публиковали информацию о различных "мирных планах", которые предусматривают замораживание войны на текущей линии фронта и создание демилитаризованных зон на территории Украины.

В частности, Bloomberg написал, что Россия готова подписать проект меморандума о мире, если Украина согласится вывести войска со всей Донецкой области.

При этом Кремль якобы готов вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей и отказаться от претензий на подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей.

В ответ Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он подчеркнул, что РФ понимает, что сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияДонбассВооруженные силы УкраиныВойна в Украине