Відхід ЗСУ з Донбасу збереже Путіну від 300 тисяч до мільйона солдатів, - Зеленський
Якщо Україна відійде з Донбасу, російському диктатору Володимиру Путін вдасться зберегти життя до мільйона своїх солдатів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Rai Italia.
"Путін розуміє, що, якщо ми відійдемо, він збереже від 300 тисяч до мільйона своїх солдатів залежно від активності й тривалості наступальних дій на Донбасі. Чому раптом ми повинні йому вірити і дарувати такі подарунки?", - зазначив він.
Зеленський також вдався в питання: чому Україна має виходити зі своєї землі, яку вона контролює?
"Він не зміг на полі бою нічого зробити: нема сил. Він хоче, щоб ми повірили йому і просто вийшли з наших територій, які добре укріплені. Ці укріплення обмежують можливості російських військ", - наголосив президент України.
Питання територій у переговорах
Нагадаємо, з початку 2026 року Україна провела кілька раундів переговорів з країною-агресоркою. Головне питання, яке поки не вдалося вирішити – контроль над неокупованими територіями Донбасу.
Західні ЗМІ публікували інформацію про різні "мирні плани", які передбачають заморожування війни на поточній лінії фронту та створення демілітаризованих зон на території України.
Зокрема, Bloomberg написав, що Росія готова підписати проєкт меморандуму про мир, якщо Україна погодиться вивести війська з усієї Донецької області.
При цьому Кремль нібито готовий вивести війська із Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей і відмовитися від претензій на підконтрольні Україні частини Херсонської та Запорізької областей.
У відповідь Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він наголосив, що РФ розуміє, що зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.