Главная » Новости » Война в Украине

Уход ВСУ с Донбасса сохранит Путину от 300 тысяч до миллиона солдат, - Зеленский

11:43 05.03.2026 Чт
2 мин
Оставление Украиной своих территорий станет настоящим подарком для российского диктатора
aimg Валерий Ульяненко
Уход ВСУ с Донбасса сохранит Путину от 300 тысяч до миллиона солдат, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Если Украина отойдет с Донбасса, российскому диктатору Владимиру Путин удастся сохранить жизни до миллиона своих солдат.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Rai Italia.

Читайте также: "Мы их вытесним": Зеленский решительно отверг торги территориями с РФ

"Путин понимает, что, если мы отойдем, он сохранит от 300 тысяч до миллиона своих солдат в зависимости от активности и продолжительности наступательных действий на Донбассе. Почему вдруг мы должны ему верить и дарить такие подарки?", - отметил он.

Зеленский также вдался в вопрос: почему Украина должна выходить со своей земли, которую она контролирует?

"Он не смог на поле боя ничего сделать: нет сил. Он хочет, чтобы мы поверили ему и просто вышли с наших территорий, которые хорошо укреплены. Эти укрепления ограничивают возможности российских войск", - подчеркнул президент Украины.

Вопрос территорий в переговорах

Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров со страной-агрессором. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

Западные СМИ публиковали информацию о различных "мирных планах", которые предусматривают замораживание войны на текущей линии фронта и создание демилитаризованных зон на территории Украины.

В частности, Bloomberg написал, что Россия готова подписать проект меморандума о мире, если Украина согласится вывести войска со всей Донецкой области.

При этом Кремль якобы готов вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей и отказаться от претензий на подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей.

В ответ Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он подчеркнул, что РФ понимает, что сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.

