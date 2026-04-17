Відганяє нечисту силу: у зоні ЧАЕС зафіксували появу рідкісної квітки з легенд

Як зазначають у заповіднику, сон-трава є одним із найяскравіших весняних первоцвітів. Вона вважається рідкісною рослиною, тому її особливо важливо берегти та не зривати.

Дослідники наголошують, що милуватися цією квіткою слід лише в природному середовищі.

Фото зробив завідувач наукового відділу Денис Вишневський.

Яка легенда пов’язана із сон-травою

У народі з цією рослиною пов’язана давня легенда. За переказами, колись сон-трава була звичайною квіткою, але в її густому листі сховалася нечиста сила.

Архангел (або, за іншими версіями, святий воїн) вразив рослину блискавкою, щоб вигнати зло. Після цього квітка ніби "заснула", а її пелюстки стали м’якими і схилилися до землі.

Відтоді, згідно з повір’ям, сон-трава отримала здатність навіювати сон і навіть захищати людину від злих сил.

За народними віруваннями, якщо покласти сон-траву під подушку, можна побачити віщий сон або знайти відповіді на важливі питання.

У зоні ЧАЕС зацвіла сон-трава (фото: Денис Вишневський, Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник)

Що відомо про сон-траву

Сон-трава - це рідкісна багаторічна рослина, яка належить до ранніх весняних первоцвітів. Науковці підкреслюють: через статус рідкісної рослини її не можна зривати - потрібно охороняти і зберігати в природі.

Вона вирізняється ніжними опушеними пелюстками, які зазвичай мають фіолеєтовий або бузковий відтінок і схиляються донизу. Цю квітку можна побачити у природних умовах переважно навесні, однак через масове збирання та зміну середовища вона стала рідкісною і занесена до Червоної книги України.

У народі сон-траву здавна пов’язують із особливими властивостями - її вважають символом весни, спокою та оновлення.