Відганяє нечисту силу: у зоні ЧАЕС зафіксували появу рідкісної квітки з легенд

18:01 17.04.2026 Пт
3 хв
У Чорнобильському заповіднику показали перші квіти рідкісної сон-трави
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: У Чорнобильській зоні відчуження зацвіла сон-трава (Денис Вишневський)

У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували появу сон-трави - рідкісної весняної рослини, занесеної до Червоної книги України. Фото рослини опублікували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Головне:

  • Рідкісна знахідка: У Чорнобильському радіаційно-екологічному заповіднику зафіксували цвітіння сон-трави.
  • Охоронний статус: Рослина занесена до Червоної книги України; науковці закликають не зривати її та милуватися квіткою лише в природі.
  • Народна легенда: За переказами, пелюстки квітки схилилися до землі після того, як архангел вразив її блискавкою, щоб вигнати нечисту силу, яка ховалася в листі.
  • Магічні властивості: У народі вірять, що сон-трава захищає від злих сил, а покладена під подушку квітка може навіяти віщий сон.
  • Зовнішній вигляд: Квітка вирізняється ніжними опушеними пелюстками фіолетового відтінку, що вважаються символом спокою та оновлення.

Як зазначають у заповіднику, сон-трава є одним із найяскравіших весняних первоцвітів. Вона вважається рідкісною рослиною, тому її особливо важливо берегти та не зривати.

Дослідники наголошують, що милуватися цією квіткою слід лише в природному середовищі.

Фото зробив завідувач наукового відділу Денис Вишневський.

Яка легенда пов’язана із сон-травою

У народі з цією рослиною пов’язана давня легенда. За переказами, колись сон-трава була звичайною квіткою, але в її густому листі сховалася нечиста сила.

Архангел (або, за іншими версіями, святий воїн) вразив рослину блискавкою, щоб вигнати зло. Після цього квітка ніби "заснула", а її пелюстки стали м’якими і схилилися до землі.

Відтоді, згідно з повір’ям, сон-трава отримала здатність навіювати сон і навіть захищати людину від злих сил.

За народними віруваннями, якщо покласти сон-траву під подушку, можна побачити віщий сон або знайти відповіді на важливі питання.

У зоні ЧАЕС зацвіла сон-трава (фото: Денис Вишневський, Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник)

Що відомо про сон-траву

Сон-трава - це рідкісна багаторічна рослина, яка належить до ранніх весняних первоцвітів. Науковці підкреслюють: через статус рідкісної рослини її не можна зривати - потрібно охороняти і зберігати в природі.

Вона вирізняється ніжними опушеними пелюстками, які зазвичай мають фіолеєтовий або бузковий відтінок і схиляються донизу. Цю квітку можна побачити у природних умовах переважно навесні, однак через масове збирання та зміну середовища вона стала рідкісною і занесена до Червоної книги України.

У народі сон-траву здавна пов’язують із особливими властивостями - її вважають символом весни, спокою та оновлення.

Нагадаємо, у центрі Чорнобиля вперше за 20 років зафіксували групу білих лелек, які зупинилися там на відпочинок. Це може свідчити про зміни у популяції птахів та викликало інтерес у науковців, адже раніше лелеки лише пролітали цю територію без зупинок.

До цього у фотопастку в Чорнобильській зоні потрапив рідкісний птах.

Більше по темі:
ЧАЕСЧорнобильРослини