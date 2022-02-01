Видеостикеры и усовершенствования реакции: Telegram получило крупное обновление

Что же нового?

Видеостикеры

Анимированные стикеры являются четкими и легкими. Размер одного файла обычно не превышает и 30 кБ, однако для его создания необходимо иметь при себе опыт работы с, например, Adobe Illustrator. Отныне создать стикер можно благодаря конвертированию видео.

Улучшение функции реакции

Анимации реакций стали более компактными. В то же время чтобы прислать более масштабную - необходимо дольше подержать эмодзи.

В частности, функция реакции отныне стала и синхронизированной. Если другой участник чата отреагирует на сообщение, когда у вас также открыто соответствующее окошко - вы увидите анимацию одновременно с ним.

Новые эмодзи и реакции

Telegram дополнило набор реакций новыми эмодзи. В частности, они еще стали и интерактивными.

Улучшенная навигация между предыдущими чатами

Чтобы вернуться к предыдущему чату, достаточно просто нажать "Назад" и выбрать необходимое вам переписку или группу.

Исправление ошибок:

улучшили работу переводчика;

вызовы стали более качественными;

появилась возможность отправлять беззвучные сообщения из меню распространения;

Telegram обещает следующее обновление уже в феврале.