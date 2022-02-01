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Видеостикеры и усовершенствования реакции: Telegram получило крупное обновление

Автор: Сергей Пышкин

У Telegram вышло новое масштабное обновление. На этот же раз приложение получило видеостикеры, усовершенствованные реакции и многое другое.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Telegram.

Что же нового?

Видеостикеры

Анимированные стикеры являются четкими и легкими. Размер одного файла обычно не превышает и 30 кБ, однако для его создания необходимо иметь при себе опыт работы с, например, Adobe Illustrator. Отныне создать стикер можно благодаря конвертированию видео.

Улучшение функции реакции

Анимации реакций стали более компактными. В то же время чтобы прислать более масштабную - необходимо дольше подержать эмодзи.

В частности, функция реакции отныне стала и синхронизированной. Если другой участник чата отреагирует на сообщение, когда у вас также открыто соответствующее окошко - вы увидите анимацию одновременно с ним.

Новые эмодзи и реакции

Telegram дополнило набор реакций новыми эмодзи. В частности, они еще стали и интерактивными.

Улучшенная навигация между предыдущими чатами

Чтобы вернуться к предыдущему чату, достаточно просто нажать "Назад" и выбрать необходимое вам переписку или группу.

Исправление ошибок:

  • улучшили работу переводчика;
  • вызовы стали более качественными;
  • появилась возможность отправлять беззвучные сообщения из меню распространения;

Telegram обещает следующее обновление уже в феврале.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том как работает функция переводчика и реагирование в Telegram.

Также приложение Дурова добавил встроенную защиту от спойлеров.

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