Відеостікери та удосконалення реакції: Telegram отримав велике оновлення

У Telegram вийшло нове масштабне оновлення. Цього ж разу застосунок отримав відеостікери, удосконалені реакції та багато іншого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.
Анімовані стікери є чіткими й легкими. Розмір одного файлу зазвичай не перевищує й 30 кБ, однак для його створення необхідно мати при собі досвід роботи з, наприклад, Adobe Illustrator. Відтепер створити стікер можна завдяки конвертуванню відеофайлу.
Анімації реакцій стали більш компактними. Водночас аби надіслати більш масштабну - необхідно потрібно довше потримати емодзі.
Зокрема, функція реакції відтепер стала й синхронізованою. Якщо інший учасник чату відреагує на повідомлення, коли у вас також відкрито відповідне віконце - ви побачите анімацію одночасно з ним.
Telegram доповнило набір реакцій новими емодзі. Зокрема, вони ще й стали інтерактивними.
Аби повернутися до попереднього чату, достатньо просто натиснути "Назад" й обрати необхідне вам листування або ж групу.
Telegram обіцяє наступне оновлення вже у лютому.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те як працює функція перекладача й реагування у Telegram.
Також застосунок Дурова додав вбудований захист від спойлерів.