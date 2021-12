Telegram добавил функцию перевода: как она работает

"Telegram используют более 500 миллионов человек со всего мира - в том числе для общения в публичных группах и получения новостей с каналов на разных языках. Теперь вы можете прямо в приложении перевести на язык любое сообщение", - пишет пресс-служба.

Чтобы воспользоваться новой функцией - необходимо перейти к разделу "Установки - Язык". Чтобы перевести сообщение, нужно нажать на него (для iOS - зажать пальцем) и выбрать "Перевести" в меню.