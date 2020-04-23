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Стала известна дата видеоконференции в нормандском формате

Новости » Политика     23.04.2020 - 11:44
Стала известна дата видеоконференции в нормандском формате
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нормандская встреча на уровне министров пройдет 30 апреля

Видеоконференция в нормандском формате на уровне министров запланирована на 30 апреля. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Министерстве иностранных дел.

По его словам, видеоконференция четырех министров иностранных дел стран "нормандской четверки" запланирована на 30 апреля.

"Это будет видеоконференция четырех министров", - сообщил источник.

Отвечая на вопрос, собеседник подтвердил, что последним на встречу в режиме видеоконференции согласился министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что видеоконференция пройдет на следующей неделе, однако не уточнил конкретную дату.

"Мы договорились, и очень радуемся тому, что состоится видеоконференция в нормандском формате на уровне министров. Она состоится на следующей неделе", - заявил Маас.

Отметим, вчера на переговорах контактной группы украинская сторона подчеркнула необходимость выполнения договоренностей "нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время. В то же время Киев опроверг возможность закрепления особого статуса Донбасса на законодательном уровне, на чем настаивает российский президент Владимир Путин. Требование о внесении особого статуса Донбасса в Конституцию Украины содержится в минских соглашениях.

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